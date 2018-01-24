Два лыжника из Петербурга могут отправиться на Олимпиаду под нейтральным флагом

Четыре лыжника из Петербурга попадают под критерии для участия под нейтральным флагом в Олимпиаде-2018. Как рассказал 24 января «Фонтанке» президент Федерации лыжных гонок Петербурга Андрей Кириленко, это Лариса Рясина, Андрей Краснов, Полина Некрасова и Лида Дуркина.

Однако потенциально заявиться на Игры из них смогут только Некрасова и Дуркина, имеющие международный пул тестирования (WADA). Рясина и Краснов изначально не были включены Федерацией лыжных гонок России в списки кандидатов на поездку в Пхенчхан, где пройдет Олимпиада. В декабре оба дебютировали на Кубке мира в Дрездене, а Андрей Краснов завоевал там бронзовую медаль.

«В принципе, у Некрасовой и Дуркиной есть шансы поехать, потому что они имеют международный паспорт антидопингового агентства (WADA). В связи с новыми обстоятельствами, такая вероятность есть. Но все теперь зависит от Федерации лыжных гонок России», – заявил Андрей Кириленко.

Ранее были не допущены до Олимпиады в Пхенчхане шорт-трекист Виктор Ан (6-кратный чемпион Олимпиады), биатлонист Антон Шипулин (чемпион Сочи-2014), конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников (чемпионы мира), лыжник Сергей Устюгов (чемпион мира), а также лидеры мужской сборной России по хоккею. Все они были признаны не соответствующими критериям отбора.

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история.