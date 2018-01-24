Роскомнадзор заблокировал сайты с эротическими фото из соцсетей

Два интернет-ресурса, с помощью которых пользователи могут обойти настройки приватности и взглянуть на неприличные фото своих знакомых, заблокированы по решению Таганского районного суда Москвы, сообщает Роскомнадзор 24 января.

В чёрный список попали два сайта – vkka.xyz и chek-you.ru. Первый из них представляет базу частных снимков из социальных сетей. Другой — занимается проверкой «порядочности» девушек. С последними вступают в переписку и предлагают за крупную сумму выслать неприличные фото. Полученные от наивных барышень кадры публикуют на доске позора.

В 2013 году в ток-шоу на российском телеканале рассказывали историю 19-летней официантки из Минска Кристины Бартошевич. Она за $2000 согласилась побыть спутницей «московского бизнесмена». После многочисленных жалоб в полицию и прокуратуру ресурс заблокировали. Но позже он «воскрес» вместе с базой опозоренных на другом домене.

«Суд признал деятельность сайтов незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация на сайтах обрабатывалась с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных», — пояснили в ведомстве.

Сейчас доступ к порталам заблокирован.