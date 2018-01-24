Биатлонистов из Петербурга Юрлову и Малышко не пустили на Олимпиаду

Петербургские биатлонисты Екатерина Юрлова и Дмитрий Малышко тоже не прошли отбор Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде-2018. Об этом «Фонтанке» сообщили в Федерации биатлона Петербурга.

«Из всей российской биатлонной команды вообще допустили всего трех человек – Бабикова, Акимову и Кайшеву», – подчеркнул вице-президент петербургской федерации Андрей Кириленко.

Екатерина Юрлова – чемпион мира – 2015, Дмитрий Малышко – чемпион Олимпиады-2014 в составе эстафетной команды.

Ранее из Петербурга не прошли контроль МОК хоккеист Антон Белов и фигуристка Ксения Столбова.

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история. Однако нейтральная сборная отбор также не прошла: из списка допущенных в первую очередь вычеркнули лидеров сборной. В ответ на это ряд депутатов Госдумы заявил, что Россию вынуждают бойкотировать Олимпиаду.