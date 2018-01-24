Глава ГУ МВД пообещал административные статьи участникам несанкционированных акций в Петербурге

Депутаты петербургского ЗакСа спросили главу ГУ МВД по Петербургу и области Сергея Умнова о действиях полиции на несанкционированных акциях борцов с коррупцией. Оппозиционные парламентарии обвинили стражей порядка в слишком жёстком отношении к мирным гражданам.

На ежегодном докладе 24 января в ЗакСе этот вопрос Умнову задал депутат Максим Резник, получивший летом административный арест за участие в акции 12 июня на Марсовом поле. В суде его обвинили и в том, что он «обнял» при задержании полковника Росгвардии.

«Обнимаю вас», – обратился Резник к Умнову, а затем пообещал, что его вопрос будет короче 10 суток.

«На акции 12 июня я своими глазами видел зачистку Марсова поля от мирных граждан. Я пытался инициировать в ЗакСе расследование, но в итоге расследование провели в отношении меня. Я хотел бы спросить: кто отдал приказ полковнику Голубеву зачищать Марсово поле от мирных граждан? Я там был, и мне кажется, он смотрел на граждан, вышедших бороться с коррупцией, как на врагов», – с пафосом продолжил народный избранник.

В ответе Умнов заявил, что митинг 12 июня согласован не был, а правоохранители, в том числе указанный полковник, предупредили тех, кто хотел участвовать в несанкционированном мероприятии, о неминуемых последствиях противоправных действий. Перед тем, как их задержать.

Ещё один вопрос о несанкционированных акциях задал Умнову городской депутат Борис Вишневский. Он отметил, что Генеральная прокуратура РФ в ответ на его запрос написала, что участников акций не нужно наказывать сразу по двум административным статьям – за участие в несогласованном митинге и за сопротивление полиции.

«Люди умышленно идут на нарушение. В законе нет противоречий, чтобы привлекать к ответственности сразу по двум статьям. Это позиция главного управления», – заявил Умнов, добавив, что и впредь нарушителей будут наказывать.

Отметим, что сторонники Навального в ближайшем будущем намеревались провести митинг, посвященный бойкоту выборов, однако получили отказ его согласования в Смольном.