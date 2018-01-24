Костин в Давосе рассказал о войне Запада за смену Путина

Глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что западные санкции направлены на смену власти в России, вплоть до президента. Банкир назвал это большой экономической войной.

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них, – цитирует Костина РБК со ссылкой на РИА Новости. – Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно».

Накануне Костин в том же Давосе в интервью Financial Times заявил, что Европа рискует стать ареной для конфликта между Россией и НАТО из за наращивания военных сил.

Напомним, минфин США к 29 января должен представить конгрессу «кремлевский доклад» – в него включат список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. Ранее в СМИ сообщалось, что фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.