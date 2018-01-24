СМИ: Байден рассказал, как увольнял генпрокурора Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов. Он также дал несколько советов нынешнему главе Белого дома, как разговаривать с Киевом.

Как сообщает 24 января «Лента.ру», Байден выступил в Совете международных отношений США, где заявил о том, что «взволнован регрессом в борьбе с коррупцией» на Украине. И привел пример задание, которое получил, будучи в команде Барака Обамы.

«Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от [президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали», — заявил бывший вице-президент.

По его словам, Байден пригрозил от имени Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов.

«Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того (Юрия Севрука. — Прим. ред.), кому на то время доверяли», — добавил Байден.

Он посоветовал нынешнему президенту США Дональду Трампу и его администрации внимательно проверять то, каким образом украинские власти выполняют свои обещания.

По мнению Байдена, коррупция — по-прежнему главная проблема Украины. Он считает, что команда Трампа должна фиксировать, что говорят и что не договаривают украинцы. Решение президента США предоставить Украине летальное оружие он назвал разумным.