СМИ: Байден рассказал, как увольнял генпрокурора Украины
Бывший вице-президент США Джозеф Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов. Он также дал несколько советов нынешнему главе Белого дома, как разговаривать с Киевом.
Как сообщает 24 января «Лента.ру», Байден выступил в Совете международных отношений США, где заявил о том, что «взволнован регрессом в борьбе с коррупцией» на Украине. И привел пример задание, которое получил, будучи в команде Барака Обамы.
«Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от [президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали», — заявил бывший вице-президент.
По его словам, Байден пригрозил от имени Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов.
«Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того (Юрия Севрука. — Прим. ред.), кому на то время доверяли», — добавил Байден.
Он посоветовал нынешнему президенту США Дональду Трампу и его администрации внимательно проверять то, каким образом украинские власти выполняют свои обещания.
По мнению Байдена, коррупция — по-прежнему главная проблема Украины. Он считает, что команда Трампа должна фиксировать, что говорят и что не договаривают украинцы. Решение президента США предоставить Украине летальное оружие он назвал разумным.
Справка:
О требовании Байдена уволить Шокина впервые стало известно в августе 2016 года. Политик рассказал, что свои требования он выдвинул в разговоре с Петром Порошенко.
Шокин был отправлен в отставку 29 марта 2016 года. В тот же день исполняющим обязанности генпрокурора назначили Юрия Севрука. Нынешний глава украинской прокуратуры Юрий Луценко высказывал желание занять этот пост в апреле 2016-го, однако не имел на это права из-за отсутствия соответствующего образования. В итоге он стал генеральным прокурором Украины 12 мая. В тот же день президент Порошенко подписал закон, позволяющий занять этот пост кандидату без высшего юридического образования.