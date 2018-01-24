Гибель пары в огне на Партизана Германа проверяет СК

Двух погибших, мужчину и женщину, обнаружили после пожара в квартире Красносельского района Петербурга. Обстоятельства гибели граждан проверяет ГСУ СК РФ по городу.

Как отмечает ведомство, несчастье произошло в квартире на улице Партизана Германа утром 23 января.

«По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ГУ МЧС Северной столицы заявляли, что огнеборцев в дом №12 по улице Партизана Германа вызвали в 10:09. В однокомнатной квартире обгорела обстановка комнаты на площади 5 квадратных метров. С возгоранием справились в 11:23. О пострадавших и погибших ведомство не информировало.