Спикер петербургского ЗакСа пообещал отправить в армию депутата Сысоева

Спикер петербургского ЗакСа проследит, чтобы самый молодой депутат петербургского парламента 23-летний Виктор Сысоев отслужил в армии. О том, что депутат до сих пор не отдал долг Родине, главе парламента напомнили 24 января журналисты на брифинге в Мариинском дворце.

Так, о том, что в городском парламенте служили не все депутаты, корреспонденты вспомнили в связи с желанием спикера ЗакСа Макарова отправить на службу журналиста MR7 Сергея Кагермазова.

«Это долг перед Отечеством. Мужчина должен отслужить, а не должен как заяц бегать, – заявил Макаров, вспомнив про не служившего журналиста. – Что касается Сысоева, надо разобраться. Он играл за «Динамо», а это был клуб МВД, может, это зачтется. Но тем не менее, хочу сказать, что Виктор Сысоев, если не изберется в следующем созыве, отслужит и не будет бегать. Сысоев – достойный депутат и мужественный парень».

Напомним, что футболист Виктор Сысоев, сын депутата-лыжницы Любови Егоровой, избрался в ЗакС год назад от ЛДПР неожиданно для коллег по партии – он не вёл агитации. В интервью «Фонтанке» он пообещал «заниматься ничем» в городском парламенте. С тех пор он не написал самостоятельно ни одного законопроекта.