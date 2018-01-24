Спикер Макаров о переводе частных владений в ЗНОП: Мы останавливаем уплотнительную застройку

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров 24 января прокомментировал юридический казус, допущенный в законопроекте о включении в список зеленых насаждений общего пользования еще четырех территорий на Петроградской стороне. Как писала "Фонтанка", на деле на всех четырех участках скверов нет и не было. Причем один из участков находится в частной собственности у застройщика – на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц строит "Аквилон-Инвест", компания приобрела землю в начале 2017 года. Закон о ЗНОП прямо запрещает переводить в зеленые насаждения общего пользования частные владения.

«Ещё раз говорю: когда возводятся многоэтажки, превышающие в несколько раз остальные дома, мы будем доказывать, что закон превыше всего, – заявил Макаров в Заксобрании. – Я призываю остановить уплотнительную застройку. Более того, мы будем принимать закон, когда то, что находится в частной собственности, можно будет переводить в зеленые насаждения».

25 января комиссия городского парламента по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам будет обсуждать эту проблему, рассказал "Фонтанке" ее зампред Борис Вишневский.