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24.01.2018 13:40

Источник в МОК: Российский флаг на трибунах Олимпиады-2018 не будут запрещать

Не существует запрета на использование российских флагов болельщиками на Олимпиаде.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в Международном олимпийском комитете.

«МОК отстранил ОКР, но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России», – заявил источник.

Напомним, по итогам расследования махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи МОК запретил им использовать во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане национальные символы.


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