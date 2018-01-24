Глава РФПИ надеется на переломную роль ПМЭФ-2018 в отношениях с Америкой

Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в мае 2018 года, может стать переломным моментом в отношениях российского и американского бизнеса.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает 24 января BFM.

По словам Дмитриева, в Северную столицу пригласят «очень значимую» делегацию из США. В неё войдут стратегические инвесторы, уже работающие на российском рынке, ряд крупнейших фондов — как фонды частного капитала, так и пенсионные, а также американские компании из технологического сектора.

ПМЭФ-2018 пройдет в конце мая, на неделю раньше обычного из-за проведения в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу.