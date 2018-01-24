Глава РФПИ надеется на переломную роль ПМЭФ-2018 в отношениях с Америкой
Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в мае 2018 года, может стать переломным моментом в отношениях российского и американского бизнеса.
Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает 24 января BFM.
По словам Дмитриева, в Северную столицу пригласят «очень значимую» делегацию из США. В неё войдут стратегические инвесторы, уже работающие на российском рынке, ряд крупнейших фондов — как фонды частного капитала, так и пенсионные, а также американские компании из технологического сектора.
ПМЭФ-2018 пройдет в конце мая, на неделю раньше обычного из-за проведения в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу.
Справка:
США, Евросоюз, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции, они известны как «продуктовое эмбарго».
В 2016 году власти США рекомендовали американским компаниям не участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. В Госдепе тогда заявили, что считают невозможным возвращение Штатов к нормальному бизнесу с Россией до тех пор, пока она не выполнит все минские соглашения и «не вернет Крым».
В Москве рассчитывали на потепление отношений после смены американского президента. Но с приходом к власти Дональда Трампа надежды российских политиков не оправдались.