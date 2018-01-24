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24.01.2018 13:36

Глава РФПИ надеется на переломную роль ПМЭФ-2018 в отношениях с Америкой

Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в мае 2018 года, может стать переломным моментом в отношениях российского и американского бизнеса. 

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает 24 января BFM.

По словам Дмитриева, в Северную столицу пригласят «очень значимую» делегацию из США. В неё войдут стратегические инвесторы, уже работающие на российском рынке, ряд крупнейших фондов — как фонды частного капитала, так и пенсионные, а также американские компании из технологического сектора. 

ПМЭФ-2018 пройдет в конце мая, на неделю раньше обычного из-за проведения в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу.

Справка:

США, Евросоюз, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции, они известны как «продуктовое эмбарго».

В 2016 году власти США рекомендовали американским компаниям не участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. В Госдепе тогда заявили, что считают невозможным возвращение Штатов к нормальному бизнесу с Россией до тех пор, пока она не выполнит все минские соглашения и «не вернет Крым». 

В Москве рассчитывали на потепление отношений после смены американского президента. Но с приходом к власти Дональда Трампа надежды российских политиков не оправдались.

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24.01.2018 17:02
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском проспекте в центре Петроградской стороны, всего в 200 метрах от Ботанического сада и шаговой доступности от метро «Петроградская».
Компания «Л1»
24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
УК «Новоселье»
23.01.2018 15:42
В квартале “Дельта” монтируется отопление и электрика
Четвертая очередь строительства проекта КОТ "Новоселье: Городские кварталы" находится в высокой стадии готовности. На 23 января на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся внутренние инженерные работы, монтируется отопление, электрика, системы водопровода, канализации и вентиляции
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Компания LEGENDA и «Телеком 5», дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB», подписали соглашение о реализации девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой-СПб»
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В 2017 году «Главстрой-СПб» сдал полмиллиона «квадратов»
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Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
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Setl City
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Компания Setl City по итогам 2017 года ввела в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд годичной давности (в 2016 году девелопер стал лидером строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений).
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