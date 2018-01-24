Макаров: Исаакиевский собор должен быть передан РПЦ

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил журналистам, зачем на сайте Мариинского дворца уже год в разделе «Новости» висит его интервью телеканалу «Санкт-Петербург» о судьбе Исаакиевского собора. По мнению главы парламента, это необходимо для воспитания молодёжи.

«Пресс-служба делает правильно (меняет дату публикации интервью. – Прим. ред.). Это необходимо для духовного воспитания молодёжи. Что касается Исаакиевского собора, то это – дом божий. Моя позиция на этот счёт неизменна: собор должен быть передан РПЦ. После этого там можно будет проводить богослужения», – заявил Макаров.

Напомним, что год назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решён. Однако в течение года РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов.