Дмитрий Песков: Важно избегать таких слов, как бойкот Олимпиады

Вновь появившиеся предложения о бойкоте Олимпиады прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, с Международным олимпийским комитетом (МОК) нужно продолжать вести диалог.

«Важно избегать таких слов как бойкот, – цитирует «Спорт-Экспресс» Пескова со ссылкой на «Р-Спорт». – Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый – очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось. В любом случае с МОКом нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно».

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых – незапятнанная допинговая история. Однако нейтральная сборная отбор также не прошла: из списка допущенных в первую очередь вычеркнули лидеров сборной. В ответ на это ряд депутатов Госдумы заявил, что Россию вынуждают бойкотировать Олимпиаду.