Дома на Тележной в любом случае будут воссозданы в прежнем виде
Пять дореволюционных домов на Тележной улице будут воссозданы, даже если их придется разобрать по техническим причинам. Между тем вопрос о сносе исторических зданий предложено передать в компетенцию Законодательного собрания.
О том, что режим работ на Тележной предусматривает восстановление домов в их прежнем виде, 24 января рассказал журналистам глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Накануне стало известно о том, что город разорвал контракт с ООО «Техэкспо» – подрядчиком, который должен был обследовать и разобрать пять домов на Тележной улице в Петербурге (с 21-го по 29-й). На месте снесенных зданий администрация Центрального района предлагала создать подростково-молодежный центр. При этом стало известно, что КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных исторических зданий, если вместо них построят социально значимые объекты.
КГИОП и Госстройнадзор должны вскоре подписать специальные протоколы о порядке работы и взаимодействия в случае сносов исторических зданий и памятников в Петербурге. При этом вице-губернатор Игорь Албин, в свою очередь, уточнил, что вопрос сноса исторических зданий могут передать в компетенцию Законодательного собрания. Это предложение губернатора, такой законопроект уже разработан.
Справка:
Самой истории уже практически десять лет – с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Ухудшение состояния конструкций, скорее всего, повлекло строительство под ними Правобережной линии метро. Недавно подлежащим расселению признали и дом № 31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт Тележной улицы от Кременчугской ул. до ул. Профессора Ивашенцева.