Дома на Тележной в любом случае будут воссозданы в прежнем виде

Пять дореволюционных домов на Тележной улице будут воссозданы, даже если их придется разобрать по техническим причинам. Между тем вопрос о сносе исторических зданий предложено передать в компетенцию Законодательного собрания.

О том, что режим работ на Тележной предусматривает восстановление домов в их прежнем виде, 24 января рассказал журналистам глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Накануне стало известно о том, что город разорвал контракт с ООО «Техэкспо» – подрядчиком, который должен был обследовать и разобрать пять домов на Тележной улице в Петербурге (с 21-го по 29-й). На месте снесенных зданий администрация Центрального района предлагала создать подростково-молодежный центр. При этом стало известно, что КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных исторических зданий, если вместо них построят социально значимые объекты.

КГИОП и Госстройнадзор должны вскоре подписать специальные протоколы о порядке работы и взаимодействия в случае сносов исторических зданий и памятников в Петербурге. При этом вице-губернатор Игорь Албин, в свою очередь, уточнил, что вопрос сноса исторических зданий могут передать в компетенцию Законодательного собрания. Это предложение губернатора, такой законопроект уже разработан.