Витсель: Не было конфликта с Луческу, я все равно хотел уйти

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Аксель Витсель рассказал о своих отношениях с экс-наставником сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

«Мирча многое понимает в футболе и, видимо, хотел, чтобы в России все было так же, как в «Шахтере», – цитирует игрока 8 News. – К сожалению для нас, это не сработало. В недавнем интервью Луческу жаловался, что он только пришел в команду, и тут же к нему начали подходить Халк, Гарай и Витсель со словами: «Я хочу уйти из «Зенита», отпустите меня». Окей, Луческу действительно попал в непростую ситуацию. Он возглавил команду, а лучшие игроки ее покидали. Лично я провел классные четыре года в «Зените», но хотел перемен. Это неправда, что мы не сработались с Луческу. Как я сказал, у меня не было никакого конфликта с ним. Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, а другой тренер, я бы все равно хотел уйти».

Ранее вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что Луческу странный, и предположил, что это на нем так сказывается возраст. Луческу, в свою очередь, начал сомневаться в уме Лодыгина.