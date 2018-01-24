335 попугаев прошли границу в Пулково

Три сотни попугаев прошли ветеринарный досмотр в грузовом терминале Пулково. Как сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу и области 24 января, экзотические птицы отправятся из Северной столицы дальше, в Карелию.

Пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям