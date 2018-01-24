335 попугаев прошли границу в Пулково
Три сотни попугаев прошли ветеринарный досмотр в грузовом терминале Пулково. Как сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу и области 24 января, экзотические птицы отправятся из Северной столицы дальше, в Карелию.
«На самолете из Краснодарского края прилетели 250 волнистых попугаев, 50 амадинов, 20 корелл, 10 канареек и 5 певчих попугаев», – отметили в ведомстве, добавив, что все пернатые — 335 особей – оказались здоровы.
Не возникло претензий и к документам, а потому пестрая компания продолжит свое путешествие на север.