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24.01.2018 12:49

Макаров: «Единая Россия» может и без штаба поддерживать Путина

Секретарь региональной «Единой России», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не в курсе, кто возглавит петербургский штаб Владимира Путина. Как он сообщил журналистам 24 января на брифинге в ЗакСе, возглавляемая им в Петербурге партия будет поддерживать действующего президента и кандидата и без штабной структуры.

«Съезд «Единой России» поддержал Владимира Путина. А должности, посты, богатство — это не главное, главное для нас — это Россия», – заявил Макаров.

Отметим, что ранее пресс-служба Горного университета анонсировала, что спикер ЗакСа займёт место замглавы регионального избирательного штаба самовыдвиженца Владимира Путина. Однако позже пресс-конференцию, где он должен был быть заявлен в такой должности, отменили.

Уже почти неделю в Москве не могут определиться, кто будет руководить штабом кандидата Путина в Петербурге. Изначально были озвучены имена руководителя общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василия Волобуева, 18-летней студентки Санкт-Петербургского государственного университета Анны Шурановой и генерального директора ПАО «Силовые машины» Юрия Петрени. Одновременно сайт «Форпост», который редактирует пресс-секретарь Горного университета, заявил, что ректор Владимир Литвиненко будет руководить региональной кампанией Путина. По информации «Фонтанки», в результате споров в местном штабе будут работать четыре сопредседателя, однако Вячеслав Макаров не будет их заместителем.


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