Правительство выделит 14,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

14,5 млрд рублей направят из федеральной казны на «повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений». Еще почти миллиард придержат, чтобы раздать его позже.

Распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано 24 января на портале кабинета министров. В сферу образования направят 7,2 млрд рублей, в сферы науки и здравоохранения — по 3,4 млрд рублей, а в сферу культуры – 0,5 млрд рублей. Всего на эти цели в бюджете 2018 года зарезервировано 15,4 млрд, так что 0,9 млрд рублей будут распределены с учётом анализа достижения целевых показателей повышения оплаты труда.

Речь идет о тех бюджетниках, на которых распространяются положения «майских указов» президента от 2012 года, а также указов «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 января. В вступительном слове премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нормативный акт относится к врачам, медицинскому персоналу, учителям, преподавателям вузов, научным сотрудникам, работникам культуры федеральных государственных учреждений.

В декабре 2017 года было подписано распоряжение, согласно которому федеральным государственным органам и учреждениям (не чиновникам) надлежит «принять меры по увеличению с 1 января 2018 г. на 4 процента обеспечиваемой за счет федерального бюджета оплаты труда».