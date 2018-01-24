В Волгограде на время ЧМ-2018 закроют несколько заводов

Сразу несколько промышленных предприятий Волгограда приостановят свою работу на период проведения чемпионата мира по футболу – 2018.

Как сообщает 24 января V1.ru, руководители производств получили письма от руководства регионального УФСБ с соответствующими рекомендациями.

На сегодняшний день приостановка работы коснется таких волгоградских предприятий как «Каустик» и «Титан-Баррикады», а также других заводов, связанных с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов. Ранее о приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

Ранее сообщалось, что ФСБ начала отправлять предприятиям, расположенным в регионах, где пройдет ЧМ-2018, соответствующие рекомендации. В письмах силовики ссылаются на указ президента от 9 мая 2017 года и постановление правительства от 9 июня того же года о применении усиленных мер безопасности на время чемпионата. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.