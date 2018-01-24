В Петербурге по делу о погибшем в плену предпринимателе задержаны пять человек

В Петербурге прошли задержания по делу о похищении предпринимателя у ТРК «Монпансье» на Планерной улице. В деле появилась женщина.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне оперативниками были задержаны пять человек, имеющих, по версии следствия, причастность к насильственному вывозу гражданина Азербайджана с территории Приморского района во Всеволожский и избиению его битой. Преступление было совершено 4 января, на следующий день потерпевший умер от травм.

По информации нашего издания, среди пятерых задержанных есть женщина 24-х лет. На ее автомобиле вывозили предпринимателя, и, как считает следствие, ее деловые отношения с потерпевшим и стали причиной похищения.

В качестве подозреваемых на двое суток изолированы двое граждан Узбекистана – 33-летний Кадиров и 21-летний Хайдаров. Завтра, 25 января, Приморский суд города рассмотрит ходатайства об аресте.

Еще один предполагаемый участник, 27-летний Мухтаров, объявлен в федеральный розыск.