«Чистоплотному» убийце дали пожизненный срок за убийство двух петербуржцев

Пожизненный срок получил петербуржец, раннее признанный судом присяжных виновным в двойном убийстве. Тела жертв преступления, совершенного в Невском районе, нашли в диване.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы 24 января, городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных назначил наказание двум местным жителям за убийство. Александр Новиков получил пожизненный срок, его соучастник Александр Виноградов – 11 лет строгого режима. Также они должны выплатить 7 млн рублей в рамках гражданского иска.

Напомним, злодеяние было совершено 2 августа 2016 года: Новиков проник в квартиру бывшей сожительницы на Октябрьской набережной и выстрелил в голову спящему молодому человеку. Потерпевший также получил два удара ножом в шею. Спящей тут же девушке (она, к слову, была родной сестрой бывшей любовницы убийцы) досталось не менее 65 ударов ножом.

После этого Новиков с подельником вынес из квартиры имущество на полмиллиона рублей. Вернувшись на следующий день на место преступления, преступники привели комнату в порядок, а тела своих жертв поместили в диван, где их потом и нашли.