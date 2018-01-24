Еще
12:20 24.01.2018
Пришлите свою новость!
12:15
РАНХиГС: В развитые страны эмигрируют по 100 тысяч россиян ежегодно
12:10
Уравнивание сожительства и официального брака может привести к параличу на вторичном рынке жилья
12:05
Агент Кришито: Доменико не отказывался от продления контракта с «Зенитом»
12:01
Петроградская прокуратура поддержала горожан в борьбе с хостелом
11:55
Глава ГУ МВД Умнов: В школах надо ввести завучей по безопасности
11:47
Курёхин хотел написать об оккультном Петербурге
11:45
В IV квартале 2017 года российская промышленность просела на 1,7%
11:41
Губернатор Ленобласти Дрозденко: Выборг обречён
11:36
Депутаты ЗакСа разрешили осуществлять междугородние рейсы только с автовокзала
11:32
В Петербурге прокурор оскорбился за взятку 50 тысяч
11:20
Маммана: Больше всего в российском футболе напрягает климат
11:16
Полное освобождение Ленинграда от блокады отметят салютом из 30 залпов
11:12
В Петербурге не будут закрывать предприятия и порты на время ЧМ-2018
11:11
Мороз в Петербурге не помешал ДТП с велосипедистом
11:11
В Москве поставят спектакль по роману Мединского
10:57
Каждой пятой промышленной компании Петербурга не хватает спроса
10:48
Су-57 начал полеты с оружием нового поколения
10:38
В Лодейном Поле трехлетняя девочка заперлась с младенцем и включила электроплиту
10:32
Москвича обманули на 1,2 млн при покупке майнингового оборудования
10:27
РВИО назвало прорыв блокады Ленинграда крупнейшим военным преступлением
10:20
Режиссёр «Смерти Сталина» надеется на прокат в России
09:55
Опора Тучкова моста упала из-за превышения нагрузки на контактную сеть
09:50
На Ветеранов тушили Paradise
09:44
В Петербурге пропал сотрудник секретного КБ подводных лодок
09:35
Школьник в Сертолово перебрал с жаропонижающим
09:24
Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии
09:16
Задорнов: Процесс укрупнения банковского сектора РФ неизбежен
08:57
СК не стал возбуждать дело о похищении сына петербургского бизнесмена
08:40
Заработавший на мнимом ДТП задержан в Петербурге
08:34
В Бурятии арестованы двое одноклассников нападавшего на школу подростка
08:21
Петербургу пообещали ветреную среду
08:13
В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло
08:06
На 2-м Муринском горел расселенный дом на 100 квадратах
01:19
Фестиваль уличных музыкантов представит питерские звуки
00:48
Центр экспертиз ЭКОМ: В Генплане исправят «конфликты» будущих дорог и территорий памятников
00:36
КГИОП утвердит технологическую карту консервации памятников и вывесит базу разрешений и заключений
00:29
Ягудин о МОК: Твари и мрази, ломающие жизнь спортсменам
00:22
КГИОП и Стройнадзор договорятся, как действовать в случае сноса исторических зданий и памятников
00:08
Бельгийская полиция открыла огонь по человеку с ножом в Генте
23/01
Градозащитники: КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных памятников, если вместо них построят социально значимые объекты
23/01
На Ленобласть наступает оттепель
23/01
Мединский отреагировал на «Смерть Сталина»
23/01
Устюгов прокомментировал отстранение от Олимпиады
23/01
Под Белгородом бешеная собака за два дня покусала 17 человек
23/01
Эрдоган рассказал Путину о боях на севере Сирии
23/01
Полтавченко не приветствует идеи о новых намывах в Финском заливе
23/01
Роскомнадзор и МВД за год изъяли больше 100 тысяч нелегальных «симок»
23/01
Президент Международной федерации хоккея: Решение МОК не отвечает нормам права
23/01
Сугроб перевернул автомобиль на севере Петербурга
23/01
У Белого дома задержали вооруженного человека
23/01
На Кушелевской дороге построят церковь и научно-просветительский центр
23/01
Саудовская Аравия отказывается от нефти
23/01
«Обухово» проверили за 11 минут
23/01
Метро «Обухово» закрыли на проверку
23/01
ГИБДД ищет очевидцев 6 смертельных ДТП на Московском шоссе
23/01
В Латвии хотят перевести русские школы на латышский
23/01
Транспортный узел в Шушарах собираются достроить в 2021 году
23/01
Взрывчатку на «Международной» не нашли
23/01
Станцию «Площадь Александра Невского» открыли после проверки
23/01
Владимир Жириновский удивился, зачем защищать Сталина
23/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января
23/01
На «Площадь Александра Невского» и «Международную» не пускают пассажиров
23/01
В Приладожском и Назии вторые сутки перебои с водой
23/01
«Смерть Сталина» назвали «плевком в лицо» погибшим и выжившим при Сталинграде
23/01
При стрельбе в школе Кентукки погиб один человек и несколько ранены
23/01
В финской школе произошёл взрыв
23/01
Читатели: «Ледовое побоище» в Невском районе проиграно
23/01
Смольный не видит нарушения регламента в голосовании за Соляной сад
23/01
Союз журналистов Петербурга посчитал новые правила аккредитации в ЗакСе нарушающими российское законодательство
23/01
В Ленобласти за год разрешили построить всего 1,5 млн кв. м жилья
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
24.01.2018 12:15

РАНХиГС: В развитые страны эмигрируют по 100 тысяч россиян ежегодно

Интеллектуальная эмиграция из России за последнее десятилетие выросла. К Германии, США и Израилю прибавились Южная Европа и Австралия.

Мониторинг экономической ситуации в России накануне опубликовали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В части, посвященной миграционным потокам, говорится, что «в текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России, однако речь не идет о ежегодном выезде миллионов и даже сотен тысяч человек». По подсчетам аналитиков, ежегодная эмиграция в развитые страны составляла порядка 100 тыс. человек, из которых около 40 тысяч имели высшее образование. По данным переписей 2010-2011 годов, численность образованных россиян за границей была ниже, чем эмигрантов из Великобритании и Германии.

«Для большинства российских эмигрантов наиболее важным фактором отъезда стали экономические причины, для четверти – политические, – говорится в отчете. – Треть интеллектуальных эмигрантов не намерены возвращаться в Россию, около 15% – могут вернуться при получении интересного предложения, около половины – в принципе не исключают возможности возвращения на постоянное жительство или временно».

Эксперты раскритиковали методику подсчета, которую использует Росстат, за то, что она фиксирует в основном окончание срока временной регистрации в России у граждан постсоветских стран, а не эмиграцию российских граждан в зарубежные страны. Кроме того, она включает только тех людей, отъезд которых сопровождается снятием с миграционного учета, а большинство эмигрантов сохраняют свой статус и жилье в России и не снимаются с учета.

По мнению РАНХиГС, сейчас за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России, из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство. Если в 90-х ехали в основном в Германию, США и Израиль, то теперь география эмиграции включает страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралию.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Петербургское такси 068»
27.10.2017 14:30

В День автомобилиста таксисты рассказали об их работе

29 октября в России отмечают день автомобилиста - профессиональный праздник всех водителей, которые усердно трудятся, выполняя свой профессиональный долг
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РАНХиГС: В развитые страны эмигрируют по 100 тысяч россиян ежегодно
Один из голодавших на Ямале рабочих добился выплаты зарплаты, приехав в Петербург
ГИБДД Петербурга и Ленобласти придётся сокращать реальных сотрудников
Матерей-одиночек запретили увольнять из МВД
Суд ликвидировал профсоюз МПРА
Украинским гастарбайтерам на польском заводе выдали особую униформу
Путин повысил зарплату Бастрыкину и Чайке
Среднестатистический финн зарабатывает 2800 евро в месяц
Финские банки проведут забастовку перед Новым годом
Петербургские работодатели стали платить сотрудникам вдвое хуже
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
На семь бед у полиции в ГИБДД один ответ
Как в борьбе за репутацию дойти до "джихада"
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
В Петербурге ждут узбекский автопром
Побыть эскортом за автограф
В МЧС все Пучков
Подземелье без сокровищ
У ГИБДД больше нет начальника
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как строят самый северный небоскреб в мире

Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском

Снегоуборщик отправил автобус в кювет

Новости компаний
ГК «Петербургское такси 068»
27.10.2017 14:30
В День автомобилиста таксисты рассказали об их работе
29 октября в России отмечают день автомобилиста - профессиональный праздник всех водителей, которые усердно трудятся, выполняя свой профессиональный долг
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.