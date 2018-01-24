РАНХиГС: В развитые страны эмигрируют по 100 тысяч россиян ежегодно

Интеллектуальная эмиграция из России за последнее десятилетие выросла. К Германии, США и Израилю прибавились Южная Европа и Австралия.

Мониторинг экономической ситуации в России накануне опубликовали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В части, посвященной миграционным потокам, говорится, что «в текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России, однако речь не идет о ежегодном выезде миллионов и даже сотен тысяч человек». По подсчетам аналитиков, ежегодная эмиграция в развитые страны составляла порядка 100 тыс. человек, из которых около 40 тысяч имели высшее образование. По данным переписей 2010-2011 годов, численность образованных россиян за границей была ниже, чем эмигрантов из Великобритании и Германии.

«Для большинства российских эмигрантов наиболее важным фактором отъезда стали экономические причины, для четверти – политические, – говорится в отчете. – Треть интеллектуальных эмигрантов не намерены возвращаться в Россию, около 15% – могут вернуться при получении интересного предложения, около половины – в принципе не исключают возможности возвращения на постоянное жительство или временно».

Эксперты раскритиковали методику подсчета, которую использует Росстат, за то, что она фиксирует в основном окончание срока временной регистрации в России у граждан постсоветских стран, а не эмиграцию российских граждан в зарубежные страны. Кроме того, она включает только тех людей, отъезд которых сопровождается снятием с миграционного учета, а большинство эмигрантов сохраняют свой статус и жилье в России и не снимаются с учета.

По мнению РАНХиГС, сейчас за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России, из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство. Если в 90-х ехали в основном в Германию, США и Израиль, то теперь география эмиграции включает страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралию.