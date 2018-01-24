Агент Кришито: Доменико не отказывался от продления контракта с «Зенитом»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито получил предложение о продлении контракта. Как заявил 24 января агент игрока Андреа Д’Амико, вместе они обдумают его.

«Кришито не отказывался от продления контракта с «Зенитом». Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством. Соглашение может быть продлено, «Зенит» сделал серьезное предложение. Кришито является капитаном и должен все обдумать. У него есть другие предложения», – цитирует агента Pianeta Genoa.

Ранее появилась информация, что Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом» . Напомним, Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.