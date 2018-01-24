Петроградская прокуратура поддержала горожан в борьбе с хостелом

Прокуратура Петроградского района Петербурга пытается через суд закрыть хостел в жилом доме.

Как сообщает горпрокуратура 24 января, в надзорное ведомство принесли коллективное обращение жители дома по улице Введенской. Они пожаловались, что ООО «Шарм» переоборудовало принадлежащие им две квартиры под хостел. При этом помещения не перевели в нежилые, заходят постояльцы гостиницы через общий подъезд.

«Предоставление жилого помещения для осуществления предпринимательской деятельности, а также осуществление незаконной деятельности по размещению граждан в жилом помещении нарушает права и законные интересы как жильцов дома, так и потребителей, которым оказываются гостиничные услуги» , – заключила прокуратура и направила иск в суд.

Ведомство требует прекратить гостиничный бизнес в доме на Петроградской стороне.