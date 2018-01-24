Глава ГУ МВД Умнов: В школах надо ввести завучей по безопасности

Глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов 24 января ответил на вопросы региональных депутатов. В частности, поинтересовались народные избранники защитой школ города.

Вопрос о безопасности в учебных заведениях в рамках пленарного заседания задал Алексей Цивилев. Парламентарий поинтересовался мерами, предпринимаемыми для защиты школ после атак на средние школы в Перми и Улан-Удэ.

«Сейчас каждая школа имеет кнопку сигнализации, которая выведена в отдел полиции. Мне кажется, проблема в воспитании и контроле со стороны работников школы. Я очень давно добивался, чтобы в школе были завучи по безопасности», – отметил Умнов.

Призвав «пропускной режим оставить Росгвардии», начальник петербургского главка добавил, что надо «работать внутри коллектива».