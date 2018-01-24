Глава ГУ МВД Умнов: В школах надо ввести завучей по безопасности
Глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов 24 января ответил на вопросы региональных депутатов. В частности, поинтересовались народные избранники защитой школ города.
Вопрос о безопасности в учебных заведениях в рамках пленарного заседания задал Алексей Цивилев. Парламентарий поинтересовался мерами, предпринимаемыми для защиты школ после атак на средние школы в Перми и Улан-Удэ.
«Сейчас каждая школа имеет кнопку сигнализации, которая выведена в отдел полиции. Мне кажется, проблема в воспитании и контроле со стороны работников школы. Я очень давно добивался, чтобы в школе были завучи по безопасности», – отметил Умнов.
Призвав «пропускной режим оставить Росгвардии», начальник петербургского главка добавил, что надо «работать внутри коллектива».
Справка:
Напомним, утром 15 января в Перми двое 16-летних (ученик и бывший учащийся) ударили ножом учительницу и детей в школе №1267. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.
17 января Следственный комитет заявил, что подростки «умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Нападавшим предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более человек по предварительному сговору. После выписки один из несовершеннолетних был переведен в СИЗО, второго ждет то же самое.
Похожее ЧП произошло в столице Бурятии утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками. Задержан сам нападавший, а также двое его одноклассников, которых СК считает соучастниками.