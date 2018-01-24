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24.01.2018 11:48

Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ

Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Магазин "Кей"

Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета.

Технические характеристики

Наиболее важно определиться с тем, где и как будет использоваться портативная колонка. Именно от этого зависит то, какими параметрами и характеристиками она должна обладать. Наиболее важным для меломанов критерием является мощность. От нее напрямую зависит то, насколько далеко будет разноситься звук:

  • 2-15 Ватт – до 5-8 м.
  • 15-50 Ватт – до 15 м.
  • 50-150 Ватт – до 20 м.
  • 150 Ватт – 20 м и т.д.

При таких показателях будет достигаться оптимальная громкость проигрывания. 

Не менее важной характеристикой является частотный диапазон, который способно «осилить» устройство. От этого зависит, будут ли динамики хрипеть и пищать при воспроизведении. Идеальным считается диапазон от 20 до 50000 Гц. Чем меньше нижний показатель, тем лучше колонка будет передавать басы, а чем больше верхний, тем лучше она будет справляться с высокими частотами.  

Характеристики динамиков

Следует выделить два основных критерия оценки динамиков – их количество и их диаметр. Чем больше динамиков установлено в устройстве, тем более качественным будет звук. Идеально, если в конструкции будет предусмотрен сабвуфер – он усилит передачу басов. От диаметра динамиков также зависит качество звука, а также его громкость. Соответственно, чем больше размер, тем лучше звук. 

Интерфейсы и дизайн

Перед покупкой обязательно убедитесь в том, что беспроводная портативная колонка поддерживает сопряжение с устройствами как на Android, так и iOS. В противном случае есть вероятность, что Вы не сможете подключаться к ней через свой смартфон. Если выбираете проводную портативную колонку, обратите внимание на наличие следующих интерфейсов:

  • AUX (для прямого подключения через Jack 3.5).
  • USB (для подключения флешек и прочих носителей).
  • RCA (для подключения устройств через «тюльпан»).

Если говорить о дизайне колонки, то все зависит только от Вас – Вы можете подобрать устройство в классическом сдержанном корпусе или что-то суперсовременное с подсветкой и необычной формой. 

 


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