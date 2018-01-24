В IV квартале 2017 года российская промышленность просела на 1,7%

В декабре объемы производства в России сократились на 1,5%, а по итогам всего квартала — на 1,7% в годовом выражении. В итоге в 2017 году промышленность росла вдвое медленнее, чем прогнозировалось.

Статистику по объемам промышленного производства накануне опубликовал Росстат. В частности, декабрьское падение обеспечили: добыча полезных ископаемых (-1%), обрабатывающая отрасль (-2%), обеспечение электроэнергией и газом (-5,5%). По итогам года промышленность выросла на 1%, тогда как в 2016 году — на 1,3%. В правительственном прогнозе социально-экономического развития на 2017 год содержался показатель в 2,1%.

В Петербурге индекс промышленного производства по итогам года составил 105,5%. Заметнее остальных росли металлургия, пищевая промышленность и обрабатывающий сектор (105,7%). В частности, производство автотранспортных средств увеличилось на 18,4%, машин и оборудования — на 3,6%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 5%. Металлургия выросла на 5,7%, производство пищевых продуктов – на 5,3%.