Последний этап 1 корпуса ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпус 1 (4 этап) ЦДС «Муринский Посад». В ближайшее время застройщик приступит к передаче покупателям ключей от квартир.

Последний, четвертый этап корпуса 1 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию. Дому присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 59, корп. 2

Четвертый этап первого корпуса представляет собою 5-секционный жилой дом, построенный по традиционной для Группы ЦДС кирпично-монолитной технологии, общей площадью 55 603 кв. м. Жилая площадь составляет 34 312 кв. м.

В здании расположены 1055 квартир, среди которых студии площадью от 23 до 34 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 30 до 40 кв. м, а также двухкомнатные площадью от 52 до 63 кв. м. Жилье будет передаваться покупателям с предчистовой отделкой, выполненной по технологии «БК-Стандарт», а также с полной отделкой «под ключ». В каждой квартире предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

Придомовая территория благоустроена, во дворе застройщик обустроил детские и спортивные площадки с противоударным покрытием, а также зоны отдыха. Одним из преимуществ данного корпуса является его расположение на берегу реки Охта, благодаря чему из окон многих квартир открывается живописный вид на воду.

ЦДС «Муринский Посад» — проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят восемь кирпично-монолитных домов высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, рассчитанных на 270 и 163 места, и большая школа, а также несколько паркинговых зон – две наземных и одна заглублённая автостоянка. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут организованы детские и спортивные площадки с современным безопасным оборудованием.

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №47-RU47504307-049K-2017 от 04.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

Справка о ГК «ЦДС»