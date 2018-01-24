В Петербурге прокурор оскорбился за взятку 50 тысяч

Предпринимательница задержана в Петербурге за дерзкую попытку подкупить прокурора. Она посчитала, что синие мундиры берут и при свидетелях тоже.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, после разгрома СОБРом подпольной алкофабрики на улице Салова, 31, ответственная за производство бизнес-леди Елена Москусенко разыграла там же, на месте, доблестную сценку с помощником прокурора Фрунзенского района Кириллом Батаговым. Тот десантировался на Салова с многочисленными коллегами из Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, экономической полиции, Смольного, налоговой. Десятки зорких глаз не смутили Елену. Она поманила Кирилла в свой автомобиль с романтическим брендом «Хендай Санта Фе» и пошуршала пятитысячными купюрами. Их было ровно десять.

«Вы издеваетесь?» – на месте прокурора сказал бы любой, имея возможность сопоставить размер предложенного и объемы готовящихся к аресту водки и портвейна. В ангаре на Салова, как уточнили в ГУ МВД Петербурга и области, находились 56 тысяч готовых к отгрузке бутылок. Получается, по рублю за выкуп каждой бутылки.

Об оскорбительном предложении было доложено куда следует, и Москусенко задержали. Уголовное дело возбудили по статье 291 УК «Дача взятки». Ее смелость оценена подпиской о невыезде.

В ГСУ СК Петербурга 24 января уточнили, что подозреваемой в ближайшее время будет предъявлено обвинение.