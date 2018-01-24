Депутаты ЗакСа разрешили осуществлять междугородние рейсы только с автовокзала

Депутаты петербургского ЗакСа в третьем чтении утвердили законопроект, позволяющий осуществлять междугородние автобусные перевозки только с автовокзала на Обводном канале. Как утверждают оппозиционные депутаты, вследствие этого рынок автобусных перевозок может сократиться – под запрет попадут частные рейсы, отбывающие из других точек города.

Согласно законопроекту, в целях снижения загрузки улиц и автомобильных дорог в границах города устанавливается остановочный пункт, который разрешается использовать в качестве начального и (или) конечного остановочного пункта по межрегиональным маршрутам. В документе прописано, что таким остановочным пунктом станет автовокзал на набережной Обводного канала, дом №36. Проектом также устанавливаются пути подъезда к нему.

Документ подготовили в городском комитете по законодательству. Против на заседании 24 января выступил справедливоросс Алексей Ковалёв. По его словам, в результате принятия документа граждане не смогут пользоваться теми точками отправления автобусов, к которым привыкли. «Всех оттуда сгонят – и от Московского вокзала, и от гостиницы «Пулковской». Все эти точки знают и ими пользовались», – заявил он.

Несмотря на протесты Ковалёва, документ утвердили – 35 депутатов из 50 проголосовали «за».