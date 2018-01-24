«Л1» готовится запустить новые строительные проекты

В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.

По результатам 2017 года «Л1 Строительная компания №1» вышла на докризисный уровень сдачи жилья. Среди сданных объектов – первая очередь ЖК «Лондон Парк»: четыре жилых дома на 2185 квартир, а также четыре корпуса второй очереди ЖК «Премьер Палас» и пятый корпус ЖК «Граф Орлов».

Объем портфеля, по внутренней оценке компании, составляет почти 1 млн кв. м. В ее активе четыре строящихся жилых комплекса, три из которых имеют уже сданные и заселенные корпуса, а один находится в завершающей стадии строительства.

Все эти внушительные цифры компания «Л1» записала в актив в год своего 25-летнего юбилея. За четверть века она возвела более 150 домов. Только за последние три года было сдано свыше полумиллиона квадратных метров недвижимости.

В 2017-м году объекты застройщика аккредитовали Совкомбанк, Сбербанк, банк «Уралсиб» и ПАО «ВТБ-24». Еще одно достижение компании в 2017 году — комплекс «Граф Орлов» стал финалистом премии в области строительства URBAN AWARDS.

Прошедший год стал для рынка недвижимости по-настоящему переломным, если не сказать революционным. В действие вступили поправки к градостроительному законодательству, которые могут полностью перекроить строительный рынок и в перспективе привести к существенному повышению цен на жилье. Кроме того, в октябре стало известно о намерении правительства полностью отказаться от долевого строительства, что также повлияет на цену за квадратный метр.

На 2018 год у компании грандиозные планы. Главная цель — завершение строительства ЖК «Маршал» на проспекте Маршала Блюхера и очередных корпусов ЖК «Граф Орлов», следующей очереди ЖК «Лондон Парк».

Будут начаты новые проекты. Один из интереснейших – объект на Петроградской стороне, в рамках ЖК «Классика». На берегу Невы планируется построить элитный дом, рассчитанный на 36 квартир с роскошными видами и планировками.

ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

ПАО «Банк ВТБ 24» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

ЖК «Маршал» – застройщик ООО "Верона Менеджмент", проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty

ЖК «Классика» -застройщик ООО "Механический завод Спб", проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-klassika/dokumenty