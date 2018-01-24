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24.01.2018 11:20

Маммана: Больше всего в российском футболе напрягает климат

 

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана сравнил чемпионаты России и Аргентины и рассказал о том, что его раздражает в России.

«Не вижу глобальных отличий между российской и аргентинской лигами. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против «Зенита». Больше всего напрягает в российском футболе климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю», — цитирует 24 января Мамману «Чемпионат.com».

Напомним, Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера составила 16 млн евро. Маммана сыграл за «Зенит» 16 матчей.


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