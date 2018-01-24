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24.01.2018 11:16

Полное освобождение Ленинграда от блокады отметят салютом из 30 залпов

Полное освобождение города-героя Ленинграда от фашистской блокады отметят салютом из 30 залпов, об этом сообщил 24 января начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Салютование состоится 27 января в 21.00 с четырёх точек: Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия города Санкт-Петербурга и Пискаревского парка. Будет дано 30 залпов в сопровождении 3100 выстрелов из установок калибрами 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечит различную высоту подъёма фейерверочных изделий и диаметр их раскрытия", – сообщил Мугинов.

Он добавил, что в Северную столицу уже прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа из места постоянной дислокации в Москве, совершив 830-км марш.

По словам Мугинова, в обеспечении проведения артиллерийского салюта задействовано свыше 500 военнослужащих округа, двенадцать 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок от гвардейского дивизиона ЗВО.


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