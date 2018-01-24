В Петербурге не будут закрывать предприятия и порты на время ЧМ-2018

Ни одно из промышленных предприятий Петербурга не попало в перечень подлежащих закрытию на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Большой порт тоже не будут закрывать.

Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, ни одно предприятие не закроется. При этом чиновник подтвердил, что требования к мундиалю оказались жестче, чем к Кубку конфедераций, когда об остановке площадок говорили в последний раз. В связи с этим определенные мероприятия на производстве будут проведены, они связаны не только с указом президента, но и с сопутствующими закрытыми документами. Кроме того, не подтвердилась информация о закрытии Большого порта Санкт-Петербург. Как рассказали в администрации портов Балтийского моря, никаких указаний на этот счет не поступало.

Ранее стало известно, что в регионах, где проводятся мероприятия чемпионата мира по футболу, будут приостановлены производства, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Этот пункт содержится в президентском указе №202 от 9 мая 2017 года. Соответственно, аналогичные меры предпринимались перед Кубком конфедераций 2017 года; тогда в Петербурге также не нашлось предприятий, подпадающих под названные критерии. Кроме того, несмотря на опасения, не пришлось приостанавливать лучевую терапию онкологическим больным в медучреждениях города.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.