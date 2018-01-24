Каждой пятой промышленной компании Петербурга не хватает спроса

90% опрошенных в декабре Смольным промышленников позитивно оценивают экономическую ситуацию. 20% нарастили производство.

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 24 января опубликовал индекс настроений в промышленности за декабрь. Он составил 52% по сравнению с 51,8% в ноябре. Улучшение экономической ситуации в организации по сравнению с предыдущим месяцем отметили 7% опрошенных руководителей. Почти две трети сохранили объем производства, более 20% – увеличили. При этом те же 20% отметили недостаточный уровень спроса.

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам года составил 105,5%. Заметнее остальных росли металлургия, пищевая промышленность и обрабатывающий сектор (в основном, за счет машиностроения).

В январе 2018 года стало известно, что комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка намерен выделить в 2018 году 101,5 млн рублей на 6 программ по поддержке малого и среднего бизнеса. 25 млн пойдут на субсидии по аренде для легкой промышленности.