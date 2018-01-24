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24.01.2018 10:48

Су-57 начал полеты с оружием нового поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57/Т-50 начал выполнять полеты с авиационными средствами поражения нового поколения на борту. 

Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, слова которого 24 января передает РБК.  

«Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации», — сказал Обносов.

Он отметил, что в скором времени состоятся ракетные пуски Су-57. 

«Это касается и изделий «Радуги», и изделий «Вымпела», и изделий головной площадки в Королеве», — подчеркнул гендиректор.

В начале января 2018 года начались испытания десятого опытного образца истребителя Су-57. В начале декабря 2017 года прошел первый полет самолета с двигателем второго этапа. Испытания прошли в подмосковном Жуковском. Истребителем управлял шеф-пилот конструкторского бюро «Сухой», Герой России Сергей Богдан. По информации Минпромторга, полет длился 17 минут и прошел в штатном режиме. Первый этап летных испытаний завершился в июне 2017 года.

Разработкой нового самолета занимается бюро «Сухой». Согласно предположительным расчетам, длина истребителя составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Вес самолета — 18,5 т. Экипаж — один человек. Максимальная скорость — 2600 км/ч. Истребитель сможет находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 т до 10 т.

 


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