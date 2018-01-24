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24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Setl City

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

В настоящее время на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей представлено 28 проектов Setl City на различных стадиях реализации. Работает представительство компании в Москве. 

В 2017 году Setl City вывела на рынок более 878 тыс. кв. м строящегося жилья в проектах различных классов – от комфорта до элиты. Так, стартовали продажи квартир в новых корпусах жилых комплексов Setl City в Санкт-Петербурге: «МореОкеан» и «Чистое небо» в Приморском районе, «Невские паруса» в Невском районе, ЖК бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове, «Солнечный город» в Красносельском районе, «Философия на Московской» рядом с метро «Московская», элитном ЖК «Петровский. Квартал на воде» на Петровском острове. В Ленинградской области продажи стартовали в корпусе 15 ЖК «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово и новых домах ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». 

Объекты, которые реализует компания, традиционно привлекательны для покупателей жилья благодаря хорошей репутации Setl City – надежного застройщика России. Проекты компании заслуженно получают высокие оценки не только у клиентов, но и у строительного и экспертного сообщества. 

Так, в прошлом году ЖК «Петровский. Квартал на воде» удостоен премии федерального конкурса PROESTATE AWARDS 2017. Микрорайон «Семь столиц» в Кудрово стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе». Удостоились наград и другие проекты Setl City, а сама компания  получила Золотой знак общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России 2017». 

ЖК "Море океан" -  застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК «Чистое небо» -  застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

Квартал «Палацио» -  застройщик ООО "Остров Сити", разрешение на строительство № 78-002-0099.1-2015 от 07.10.2015, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» -  застройщик ООО "Новый элемент", разрешение на строительство № 78-013-0354-2016 от 22.12.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

ЖК "Семь столиц" -  застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 -  застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»


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