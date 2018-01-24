Москвича обманули на 1,2 млн при покупке майнингового оборудования

Подозреваемый в мошенничестве при продаже майнингового оборудования задержан в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 января, некоторое время назад в ОМВД по Даниловскому району поступило заявление о мошенничестве. Потерпевший нашел в Интернете объявление о продаже майнингового оборудования. Связавшись с продавцом, он приехал в офис на Серпуховском валу и передал предоплату – 100% стоимости оборудования. По договору купли-продажи товар должен был быть доставлен покупателю в течение двух недель. Но оборудования клиент не дождался ни через две недели, ни позже. Телефон продавца оказался отключен, офис закрыт.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району один из подозреваемых был задержан. Установлена причастность 30-летнего жителя столицы к аналогичному противоправному деянию. Общая сумма ущерба превысила 1 200 000 рублей", – рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие считает, что за мужчиной может быть целая серия таких преступлений.