Помогите Никите дожить до операции

У Никиты тяжёлый порок сердца. За 10 лет жизни он уже перенёс несколько операций. Теперь ему предстоит главная – по устранению порока. Но чтобы до неё дожить, мальчику необходим длительный приём препарата «Траклир». Благодаря помощи читателей «Фонтанки» были собраны средства на одну упаковку препарата. Через месяц лекарство закончится, помощи со стороны Минздрава по-прежнему нет, и Никите снова нужна наша поддержка.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств для Никиты.

Никита Мошкин, 10 лет

Диагноз: врождённый порок сердца, артрезия трикуспидального клапана, Д-транспозиция магистральных сосудов, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, высокая лёгочная гипертензия

Необходимо 2 упаковки препарата «Траклир»

Стоимость: 394 000 руб.

Напомним историю Никиты. Сразу после рождения он оказался в реанимации, потом месяц провёл в больнице. Каждый день врачи боролись за жизнь мальчика, но аномалии сердца оказались настолько сложными, что кардиолог детской больницы Ижевска обратился за поддержкой в московский НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева: провёл телемост, в ходе которого было решено срочно перевезти Никиту – с медицинским сопровождением – в Москву для операции. Мальчик перенёс её в возрасте трёх месяцев, провёл ещё месяц в больнице и только потом впервые оказался дома. Трудности и отставание в развитии казались пустяками. Главное – Никита был жив. Теперь он находился под постоянным наблюдением врачей, но всё самое сложное ждало Никиту впереди.

Два года спустя мальчику диагностировали тяжёлое последствие порока сердца – высокую лёгочную гипертензию. Давление в лёгочной артерии, в разы превышающее норму, поставило жизнь Никиты под угрозу: кислородное голодание органов, отёки, обмороки, посинение губ, рук, неспособность переносить минимальные физические нагрузки стали постоянными спутниками ребёнка. А самое страшное – невозможность выполнить жизненно важную операцию по устранению порока сердца.

На третьем году жизни мальчику сделали ещё одну вспомогательную операцию – баллонную атриосептостомию, после которой, как рассказывает мама, было улучшение: Никита смог сам залезать на диван. До этого даже такая простая вещь была мальчику не по силам. Но операция по устранению порока снова была отложена из-за лёгочной гипертензии: давление в лёгочной артерии по-прежнему оставалось высоким, что могло привести к смерти Никиты во время операции.

Для стабильного снижения давления в лёгочной артерии специалисты назначили Никите препарат «Траклир» – постоянно, отменить и заменить его нельзя. Препарат дорогостоящий – 197 000 руб. за упаковку. Не сразу, но маме Никиты удалось добиться помощи от Минздрава. До декабря 2017 года мальчик получал «Траклир», но потом помощь государства прекратилась, и неизвестно, будет ли возобновлена.

Без регулярного приёма «Траклира» Никита не сможет перенести операцию по устранению врождённого порока сердца, а без операции не сможет жить. Такая страшная закономерность.

«Огромное спасибо всем тем, кто нам помог и не прошёл мимо нашей проблемы. Это люди с по-настоящему добрым и горячим сердцем», – благодарит мама Никиты всех, кто помог собрать средства на упаковку препарата.

Она воспитывает Никиту одна, и этой маленькой семье сейчас снова очень нужна наша поддержка. «Верим, что препарат «Траклир» поможет, и сделают операцию на сердце – у сына всё будет хорошо, он сможет жить», – пишет мама.

У нас есть 1 месяц, чтобы собрать необходимую сумму. Пожалуйста, помогите Никите дождаться операции.

О том, как помочь Никите Мошкину, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Также на странице Никиты – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная информация.