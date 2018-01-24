Помогите Никите дожить до операции
Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств для Никиты.
Никита Мошкин, 10 лет
Диагноз: врождённый порок сердца, артрезия трикуспидального клапана, Д-транспозиция магистральных сосудов, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, высокая лёгочная гипертензия
Необходимо 2 упаковки препарата «Траклир»
Стоимость: 394 000 руб.
Напомним историю Никиты. Сразу после рождения он оказался в реанимации, потом месяц провёл в больнице. Каждый день врачи боролись за жизнь мальчика, но аномалии сердца оказались настолько сложными, что кардиолог детской больницы Ижевска обратился за поддержкой в московский НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева: провёл телемост, в ходе которого было решено срочно перевезти Никиту – с медицинским сопровождением – в Москву для операции. Мальчик перенёс её в возрасте трёх месяцев, провёл ещё месяц в больнице и только потом впервые оказался дома. Трудности и отставание в развитии казались пустяками. Главное – Никита был жив. Теперь он находился под постоянным наблюдением врачей, но всё самое сложное ждало Никиту впереди.
Два года спустя мальчику диагностировали тяжёлое последствие порока сердца – высокую лёгочную гипертензию. Давление в лёгочной артерии, в разы превышающее норму, поставило жизнь Никиты под угрозу: кислородное голодание органов, отёки, обмороки, посинение губ, рук, неспособность переносить минимальные физические нагрузки стали постоянными спутниками ребёнка. А самое страшное – невозможность выполнить жизненно важную операцию по устранению порока сердца.
На третьем году жизни мальчику сделали ещё одну вспомогательную операцию – баллонную атриосептостомию, после которой, как рассказывает мама, было улучшение: Никита смог сам залезать на диван. До этого даже такая простая вещь была мальчику не по силам. Но операция по устранению порока снова была отложена из-за лёгочной гипертензии: давление в лёгочной артерии по-прежнему оставалось высоким, что могло привести к смерти Никиты во время операции.
Для стабильного снижения давления в лёгочной артерии специалисты назначили Никите препарат «Траклир» – постоянно, отменить и заменить его нельзя. Препарат дорогостоящий – 197 000 руб. за упаковку. Не сразу, но маме Никиты удалось добиться помощи от Минздрава. До декабря 2017 года мальчик получал «Траклир», но потом помощь государства прекратилась, и неизвестно, будет ли возобновлена.
Без регулярного приёма «Траклира» Никита не сможет перенести операцию по устранению врождённого порока сердца, а без операции не сможет жить. Такая страшная закономерность.
«Огромное спасибо всем тем, кто нам помог и не прошёл мимо нашей проблемы. Это люди с по-настоящему добрым и горячим сердцем», – благодарит мама Никиты всех, кто помог собрать средства на упаковку препарата.
Она воспитывает Никиту одна, и этой маленькой семье сейчас снова очень нужна наша поддержка. «Верим, что препарат «Траклир» поможет, и сделают операцию на сердце – у сына всё будет хорошо, он сможет жить», – пишет мама.
У нас есть 1 месяц, чтобы собрать необходимую сумму. Пожалуйста, помогите Никите дождаться операции.
О том, как помочь Никите Мошкину, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».
Также на странице Никиты – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная информация.