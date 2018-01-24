Помогите Никите дожить до операции

Еще
12:20 24.01.2018
Пришлите свою новость!
12:15
РАНХиГС: В развитые страны эмигрируют по 100 тысяч россиян ежегодно
12:10
Уравнивание сожительства и официального брака может привести к параличу на вторичном рынке жилья
12:05
Агент Кришито: Доменико не отказывался от продления контракта с «Зенитом»
12:01
Петроградская прокуратура поддержала горожан в борьбе с хостелом
11:55
Глава ГУ МВД Умнов: В школах надо ввести завучей по безопасности
11:47
Курёхин хотел написать об оккультном Петербурге
11:45
В IV квартале 2017 года российская промышленность просела на 1,7%
11:41
Губернатор Ленобласти Дрозденко: Выборг обречён
11:36
Депутаты ЗакСа разрешили осуществлять междугородние рейсы только с автовокзала
11:32
В Петербурге прокурор оскорбился за взятку 50 тысяч
11:20
Маммана: Больше всего в российском футболе напрягает климат
11:16
Полное освобождение Ленинграда от блокады отметят салютом из 30 залпов
11:12
В Петербурге не будут закрывать предприятия и порты на время ЧМ-2018
11:11
Мороз в Петербурге не помешал ДТП с велосипедистом
11:11
В Москве поставят спектакль по роману Мединского
10:57
Каждой пятой промышленной компании Петербурга не хватает спроса
10:48
Су-57 начал полеты с оружием нового поколения
10:38
В Лодейном Поле трехлетняя девочка заперлась с младенцем и включила электроплиту
10:32
Москвича обманули на 1,2 млн при покупке майнингового оборудования
10:27
РВИО назвало прорыв блокады Ленинграда крупнейшим военным преступлением
10:20
Режиссёр «Смерти Сталина» надеется на прокат в России
09:55
Опора Тучкова моста упала из-за превышения нагрузки на контактную сеть
09:50
На Ветеранов тушили Paradise
09:44
В Петербурге пропал сотрудник секретного КБ подводных лодок
09:35
Школьник в Сертолово перебрал с жаропонижающим
09:24
Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии
09:16
Задорнов: Процесс укрупнения банковского сектора РФ неизбежен
08:57
СК не стал возбуждать дело о похищении сына петербургского бизнесмена
08:40
Заработавший на мнимом ДТП задержан в Петербурге
08:34
В Бурятии арестованы двое одноклассников нападавшего на школу подростка
08:21
Петербургу пообещали ветреную среду
08:13
В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло
08:06
На 2-м Муринском горел расселенный дом на 100 квадратах
01:19
Фестиваль уличных музыкантов представит питерские звуки
00:48
Центр экспертиз ЭКОМ: В Генплане исправят «конфликты» будущих дорог и территорий памятников
00:36
КГИОП утвердит технологическую карту консервации памятников и вывесит базу разрешений и заключений
00:29
Ягудин о МОК: Твари и мрази, ломающие жизнь спортсменам
00:22
КГИОП и Стройнадзор договорятся, как действовать в случае сноса исторических зданий и памятников
00:08
Бельгийская полиция открыла огонь по человеку с ножом в Генте
23/01
Градозащитники: КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных памятников, если вместо них построят социально значимые объекты
23/01
На Ленобласть наступает оттепель
23/01
Мединский отреагировал на «Смерть Сталина»
23/01
Устюгов прокомментировал отстранение от Олимпиады
23/01
Под Белгородом бешеная собака за два дня покусала 17 человек
23/01
Эрдоган рассказал Путину о боях на севере Сирии
23/01
Полтавченко не приветствует идеи о новых намывах в Финском заливе
23/01
Роскомнадзор и МВД за год изъяли больше 100 тысяч нелегальных «симок»
23/01
Президент Международной федерации хоккея: Решение МОК не отвечает нормам права
23/01
Сугроб перевернул автомобиль на севере Петербурга
23/01
У Белого дома задержали вооруженного человека
23/01
На Кушелевской дороге построят церковь и научно-просветительский центр
23/01
Саудовская Аравия отказывается от нефти
23/01
«Обухово» проверили за 11 минут
23/01
Метро «Обухово» закрыли на проверку
23/01
ГИБДД ищет очевидцев 6 смертельных ДТП на Московском шоссе
23/01
В Латвии хотят перевести русские школы на латышский
23/01
Транспортный узел в Шушарах собираются достроить в 2021 году
23/01
Взрывчатку на «Международной» не нашли
23/01
Станцию «Площадь Александра Невского» открыли после проверки
23/01
Владимир Жириновский удивился, зачем защищать Сталина
23/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января
23/01
На «Площадь Александра Невского» и «Международную» не пускают пассажиров
23/01
В Приладожском и Назии вторые сутки перебои с водой
23/01
«Смерть Сталина» назвали «плевком в лицо» погибшим и выжившим при Сталинграде
23/01
При стрельбе в школе Кентукки погиб один человек и несколько ранены
23/01
В финской школе произошёл взрыв
23/01
Читатели: «Ледовое побоище» в Невском районе проиграно
23/01
Смольный не видит нарушения регламента в голосовании за Соляной сад
23/01
Союз журналистов Петербурга посчитал новые правила аккредитации в ЗакСе нарушающими российское законодательство
23/01
В Ленобласти за год разрешили построить всего 1,5 млн кв. м жилья
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
24.01.2018 10:32

Помогите Никите дожить до операции

У Никиты тяжёлый порок сердца. За 10 лет жизни он уже перенёс несколько операций. Теперь ему предстоит главная – по устранению порока. Но чтобы до неё дожить, мальчику необходим длительный приём препарата «Траклир». Благодаря помощи читателей «Фонтанки» были собраны средства на одну упаковку препарата. Через месяц лекарство закончится, помощи со стороны Минздрава по-прежнему нет, и Никите снова нужна наша поддержка.
Помогите Никите дожить до операции

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств для Никиты.

Никита Мошкин, 10 лет

Диагноз: врождённый порок сердца, артрезия трикуспидального клапана, Д-транспозиция магистральных сосудов, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, высокая лёгочная гипертензия

Необходимо 2 упаковки препарата «Траклир»

Стоимость: 394 000 руб.

Напомним историю Никиты. Сразу после рождения он оказался в реанимации, потом месяц провёл в больнице. Каждый день врачи боролись за жизнь мальчика, но аномалии сердца оказались настолько сложными, что кардиолог детской больницы Ижевска обратился за поддержкой в московский НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева: провёл телемост, в ходе которого было решено срочно перевезти Никиту – с медицинским сопровождением – в Москву для операции. Мальчик перенёс её в возрасте трёх месяцев, провёл ещё месяц в больнице и только потом впервые оказался дома. Трудности и отставание в развитии казались пустяками. Главное – Никита был жив. Теперь он находился под постоянным наблюдением врачей, но всё самое сложное ждало Никиту впереди.

Два года спустя мальчику диагностировали тяжёлое последствие порока сердца – высокую лёгочную гипертензию. Давление в лёгочной артерии, в разы превышающее норму, поставило жизнь Никиты под угрозу: кислородное голодание органов, отёки, обмороки, посинение губ, рук, неспособность переносить минимальные физические нагрузки стали постоянными спутниками ребёнка. А самое страшное – невозможность выполнить жизненно важную операцию по устранению порока сердца.

На третьем году жизни мальчику сделали ещё одну вспомогательную операцию – баллонную атриосептостомию, после которой, как рассказывает мама, было улучшение: Никита смог сам залезать на диван. До этого даже такая простая вещь была мальчику не по силам. Но операция по устранению порока снова была отложена из-за лёгочной гипертензии: давление в лёгочной артерии по-прежнему оставалось высоким, что могло привести к смерти Никиты во время операции.

Для стабильного снижения давления в лёгочной артерии специалисты назначили Никите препарат «Траклир» – постоянно, отменить и заменить его нельзя. Препарат дорогостоящий – 197 000 руб. за упаковку. Не сразу, но маме Никиты удалось добиться помощи от Минздрава. До декабря 2017 года мальчик получал «Траклир», но потом помощь государства прекратилась, и неизвестно, будет ли возобновлена.

Без регулярного приёма «Траклира» Никита не сможет перенести операцию по устранению врождённого порока сердца, а без операции не сможет жить. Такая страшная закономерность.

«Огромное спасибо всем тем, кто нам помог и не прошёл мимо нашей проблемы. Это люди с по-настоящему добрым и горячим сердцем», – благодарит мама Никиты всех, кто помог собрать средства на упаковку препарата.

Она воспитывает Никиту одна, и этой маленькой семье сейчас снова очень нужна наша поддержка. «Верим, что препарат «Траклир» поможет, и сделают операцию на сердце – у сына всё будет хорошо, он сможет жить», – пишет мама.

У нас есть 1 месяц, чтобы собрать необходимую сумму. Пожалуйста, помогите Никите дождаться операции.

О том, как помочь Никите Мошкину, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Также на странице Никиты – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная информация.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
22.01.2018 12:58

Корпоративный день Донора в «Ленстройтресте»

19 января компания «Ленстройтрест» приняла выездную бригаду Городской станции переливания крови - для оказания донорской помощи
ЖК «Чистое небо»/Setl City
19.12.2017 17:58

Setl City ввела в эксплуатацию первый детский сад в ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 190 малышей, в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. В дошкольном учреждении спроектированы музыкальный и спортивный зал
https://pixabay.com
15.12.2017 17:38

Современный Центр реабилитации после кохлеарной имплантации отмечает 5-летие

Современный Центр реабилитации после кохлеарной имплантации «Тоша&Со» уже 5 лет продолжает оказывать всю необходимую поддержку пациентам любого возраста с нарушением слуха. Свой первый юбилей Центр отмечает открытием второго помещения площадью более 500 м2. Оборудованы новые жилые комнаты для детей и их родителей, новые кабинеты специалистов, просторная игровая. Созданы все условия для комфортного проживания и эффективных коррекционных занятий
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Проекты петербургских НКО представят на форуме в Давосе
20 семей получают помощь по программе «На коне к здоровью»
«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»
"Пряники в Музее варежки" собрали четверть миллиона на благотворительную программу для детей-сирот
«Врачи-детям» научат подростков онлайн-безопасности
Тактильная выставка «Резное дерево» открывается в библиотеке для слепых
В соцсетях пользователи собрали для «Ночлежки» 700 тысяч рублей
Стали известны лучшие петербургские тяжелоатлеты с ПОДА, которые поедут на ЧР
Выставка талантливых художников из ПНИ открывается в Фонтанном Доме
Волонтёры ГАООРДИ подарили праздник более 200 детям-инвалидам
Помогите Никите дожить до операции
У Влада ещё есть шанс
Горнолыжнику на протезах нужна помощь
Помогите остановить болезнь
Упавшему с 8-го этажа малышу срочно требуются лекарства
Ваниль, клубника, дыня
Рассчитывать больше не на кого
Если человека нельзя вылечить
Дана хочет слышать
Тимошу можно спасти от «смертельного мрамора»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как строят самый северный небоскреб в мире

Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском

Снегоуборщик отправил автобус в кювет

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.