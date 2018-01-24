РВИО назвало прорыв блокады Ленинграда крупнейшим военным преступлением

Рядовой отчет о работе Российского военно-исторического общества (РВИО) сопроводили открытия в области изучения обстоятельств Второй мировой войны. Вольность формулировок присвоила знаменательным и в целом радостным событиям статус крупнейших военных преступлений.

Сообщения на официальном сайте РВИО удостоилось очередное заседание дискуссионного клуба «Гучков дом», которое прошло 18 января в Музее военной истории РВИО в Москве. Посвящено оно было январским успехам Красной Армии 1943 и 1945 годов.

«Встреча была приурочена к двум памятным датам: прорыву блокады Ленинграда и освобождению узников Аушвица (Освенцима) частями Красной Армии. Эти события являются крупнейшими военными преступлениями», – указано на сайте РВИО.

В обсуждении участвовали сотрудники общества, Генштаба, РАН, преподаватели.

Судя по релизу, эксперты обсуждали историю нацистских преступлений, выразили мнение о бессмысленности и аморальности постановки вопроса о сдаче Ленинграда в целях спасения мирных жизней, определили отличия между концлагерями и лагерями смерти, отметили, что исполнителями и организаторами уничтожения людей в лагерях смерти оказывались зачастую люди во всем остальном добропорядочные, не проявляющие маниакальной жестокости.

Прорыв блокады Ленинграда осуществлен 18 января 1943 года при операции «Искра» – наступлении советских войск с участием Ленинградского и Волховского фронтов, при поддержке Балтийского флота и дальней авиации.

Лагерь Аушвиц (Освенцим) освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. ООН определила дату Международным днем памяти жертв Холокоста.