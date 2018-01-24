Опора Тучкова моста упала из-за превышения нагрузки на контактную сеть

В Петербурге завершилось исследование причин инцидента на Тучковом мосту в ночь на 19 января, когда в результате надлома по сварному шву упала опора контактной сети. Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры 24 числа, разрыв шва произошел из-за ошибки монтажников подрядной организации, которые в период разводки/наводки пролетного строения монтировали растяжки для дорожных знаков и тем самым создали дополнительную нагрузку на контактную сеть, с которой опора не справилась.

«При этом версия о некачественном металле опоры моста, которая выдвигалась ранее, не нашла подтверждения», – заявили в КРТИ.

19 января специалисты ЗАО «Пилон» взяли пробы металла для проведения химического анализа. Его результаты подтвердили соответствие марки стали проектной документации.

Напомним, что после падения опоры контактная сеть со стороны Васильевского острова была демонтирована, в результате движение троллейбусов и трамваев по Тучкову мосту временно прекратили. Работа электрического наземного транспорта восстановилась только тогда, когда специалисты «Пилона» установили упавшую опору на прежнее место и восстановили контактную сеть. Также они усилили все опоры контактной сети дополнительными ребрами жесткости.