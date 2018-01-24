В Петербурге пропал сотрудник секретного КБ подводных лодок

Оперативные службы заняты поиском пропавшего в Петербурге инженера конструкторского бюро «Малахит». 30-летний сотрудник не вышел на секретную работу.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне «Малахит» поставил в известность полицию о пропавшем специалисте. Он находился в отпуске и 23-го числа должен был прибыть в КБ на улице Фрунзе. Учитывая, что пропавший занимает должность инженера первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, даже однодневное беспричинное отсутствие вызывает опасения.

Пропавший сотрудник живет один в Петергофе, в квартире его нет.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» – ведущее в России конструкторское предприятие по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе атомных. В частности, «Малахит» разработал атомный подводный крейсер четвертого поколения проекта 885 «Ясень».

В середине января 2018 года ФСБ озадачилась бесследным исчезновением наспех уволившегося с калининградского судостроительного завода «Янтарь» инженера. Петербургское подразделение спецслужбы и полиция тоже вовлечены в его поиск.