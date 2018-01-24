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24.01.2018 09:24

Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии

Выпущенный компанией Илона Маска Tesla электромобиль врезался в автомобиль пожарной команды в городе Калвер-Сити в Калифорнии.

«Утром во время работы случилось ДТП на шоссе, в автомобиль 42 врезался Tesla на скорости 104 километра в час. Водитель заявил, что автомобиль был на автопилоте», — говорится в сообщении пожарной команды в Твиттере от 23 января.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что компания больше не хочет платить Илону Маску зарплату: он будет получать вознаграждения только за конкретные достижения. 

Источник: "Газета.ру"


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