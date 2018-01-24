Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии
Выпущенный компанией Илона Маска Tesla электромобиль врезался в автомобиль пожарной команды в городе Калвер-Сити в Калифорнии.
«Утром во время работы случилось ДТП на шоссе, в автомобиль 42 врезался Tesla на скорости 104 километра в час. Водитель заявил, что автомобиль был на автопилоте», — говорится в сообщении пожарной команды в Твиттере от 23 января.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что компания больше не хочет платить Илону Маску зарплату: он будет получать вознаграждения только за конкретные достижения.
Источник: "Газета.ру"