Беспилотник Tesla врезался в пожарную машину в Калифорнии

Выпущенный компанией Илона Маска Tesla электромобиль врезался в автомобиль пожарной команды в городе Калвер-Сити в Калифорнии.

«Утром во время работы случилось ДТП на шоссе, в автомобиль 42 врезался Tesla на скорости 104 километра в час. Водитель заявил, что автомобиль был на автопилоте», — говорится в сообщении пожарной команды в Твиттере от 23 января.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что компания больше не хочет платить Илону Маску зарплату: он будет получать вознаграждения только за конкретные достижения.