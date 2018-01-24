Задорнов: Процесс укрупнения банковского сектора РФ неизбежен

Российская экономика «диктует» сокращение количества финансовых институтов, в том числе банков. Об этом заявил председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Топ-200 российских банков закрывают 90% потребностей с точки зрения размещения средств населения, предприятий, активов, а также с точки зрения привлеченных средств с международных финансовых рынков», — отметил он в интервью РБК, опубликованном 24 января.

По данным Банка России, по состоянию на 22 января 2018 года в России 515 действующих кредитных организаций.

По мнению банкира, «процесс консолидации всего финансового сектора неизбежен». Задорнов связывает это с низкими показателями экономического роста за последние десять лет, а также с отсутствием возможности у участников финансового рынка решить проблемы, сформировавшиеся во время кризиса 2008–2009 годов.

«Вот с 2008 года, за последние десять лет, ВВП России вырос на 4–5%. В этой связи очевидно, что банковская система, которая является кровеносной системой экономики, с точки зрения масштабов и прибыли растет не быстрее, не чувствует себя лучше экономики», — говорит Задорнов.

Консолидация финсектора уже началась, тем не менее общественностью этот процесс еще не осознан до конца, считает финансист.

«Когда все увидят итоги 2017 года, с учетом объединения ВТБ и ВТБ24, с учетом банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора, эта картинка станет очень наглядной и даст некоторое осмысление», — добавляет Задорнов.

По его мнению, игроки, не готовые перестраивать свои бизнес-модели, в процессе «сжатия» рынка оказываются в числе просчитавшихся и их уход становится неизбежным.

«Бизнес-модели «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка объединила большая доля кредитов и сделок, связанных с бизнесом основных акционеров», — указал он.

«С точки зрения здоровья отдельных игроков, после трех начавшихся крупных санаций в топ-15 «нежильцов» практически не осталось. Но слабые звенья в топ-50 еще есть. И это естественно», — считает глава «ФК Открытие».

«Сколько банков останется в России через 3–4 года — неизвестно, да и не стоит мерить рынок с помощью этого показателя», — добавил банкир.