СК не стал возбуждать дело о похищении сына петербургского бизнесмена

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по заявлению петербургского бизнесмена о якобы похищении его маленького сына. Как и предполагалось, мальчика забрали представители матери, с которой по решению суда после развода остался ребенок.

О точке в истории, о которой рассказывала «Фонтанка», сообщила 23 января детский уполномоченный Северной столицы Светлана Агапитова. Напомним, 15 января местный коммерсант заявил в полицию, что его сына увезли в неизвестном направлении. При этом бабушку ребенка, мать бизнесмена, ударили.

«Сразу после происшествия Уполномоченный по правам ребенка установила, что инцидент стал следствием конфликта между родителями мальчика. Ранее в аппарат детского омбудсмена поступило обращение от мамы, согласно которому отец самовольно увез сына из Казани в Петербург в марте прошлого года и отказывается вернуть его», - рассказала Светлана Агапитова.

Проверка СК подтвердила эту информацию. После развода папа забрал сына и уехал с ним в Северную столицу. Его бывшая жена подала иск об определении места жительства ребенка с ней, и суд счел, что малыш должен жить с мамой. Но отец мальчика не спешил исполнять решение суда.

В день предполагаемого «похищения» ребенок находился с бабушкой (со стороны отца) в поселке Стрельна. По её словам, около 20 часов вечера они с внуком возвращались домой, когда у входа в подъезд дорогу перегородили двое мужчин. Один из незнакомцев назвался представителем бывшей невестки. В это время из припаркованного неподалеку автомобиля вышли вторая бабушка и тетя ребенка (со стороны матери). Они забрали его и скрылись, а один из «охранников» якобы применил к пожилой женщине физическую силу. Правда, данные камеры наблюдения свидетельствовали о том, что никакого насилия не было.

Как следует из показаний «похитительниц», забрать ребенка они вознамерились по поручению его матери. Так, тетя мальчика пояснила, что её сестра находится на последнем месяце беременности, поэтому не смогла сама приехать за сыном в Петербург. Право сопровождать его она нотариально доверила своей матери. Ну а мужчин позвали для «подстраховки», опасаясь агрессии и сопротивления со стороны папы.

В распоряжение следователей попали копии документов, подтверждающих решение суда об определении места жительства ребенка, а также копии постановления судебных приставов Казани о том, что отец мальчика объявлен в исполнительный розыск.

Изучив все материалы, следователи отказали заявителю в возбуждении уголовного дела по статье «похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору». Поскольку мама мальчика является его законным представителем, а бабушка и тетя действовали по доверенности, закон они не нарушили.

А вот отцу, напротив, могло бы грозить наказание за заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления. Однако в итоге правоохранители сочли действия обиженного папы «добросовестным заблуждением».