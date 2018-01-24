В Бурятии арестованы двое одноклассников нападавшего на школу подростка

Двое соучастников напавшего на школу в Улан-Удэ взяты под стражу в Бурятии. Как сообщает Следственный комитет РФ 24 января, это двое одноклассников юноши — молодые люди 14-ти и 15-ти лет.

«Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», – говорится в заявлении ведомства.

Одноклассников задержали после допроса обвиняемого и свидетельских показаний. Соучастникам уже предъявили обвинение и поместили их в следственный изолятор.

Напомним, ЧП в Восточной Сибири произошло утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками.