Петербургу пообещали ветреную среду

Об усилении ветра предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.

Как сообщает ведомство утром 24 января, начиная с 9-12 часов в прибрежных районах Северной столицы ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Он будет дуть со скоростью до 12-16 м/с.

При этом в городе на Неве продолжается обещанное синоптиками потепление. Днем температура воздуха составит минус 3 градуса, а уже завтра, в четверг, в Петербурге и вовсе ждут 4 градуса тепла. При этом предстоящей ночью местами прогнозируют метель.