В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло

В жилые дома Приморского района Петербурга возвращают тепло после ремонта лопнувшей трубы. Запитка началась ночью 24 января.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», в половине четвертого утра после окончания ремонтно-восстановительных работ на Серебристом бульваре, 6, потребители в пяти жилых домах переведены на основную схему теплоснабжения.

«Если какие-либо жильцы не получили тепло, просьба обращаться в жилищные организации», – объясняют на предприятии.

Накануне днем во дворах на Серебристом прорвало 200-миллиметровую трубу, горячая вода вышла на поверхность. Теплоснабжение было ограничено на время ремонта, горячая вода подавалась как обычно.