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24.01.2018 08:13

В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло

В жилые дома Приморского района Петербурга возвращают тепло после ремонта лопнувшей трубы. Запитка началась ночью 24 января.

Как сообщает ГУП «ТЭК СПб», в половине четвертого утра после окончания ремонтно-восстановительных работ на Серебристом бульваре, 6, потребители в пяти жилых домах переведены на основную схему теплоснабжения.

«Если какие-либо жильцы не получили тепло, просьба обращаться в жилищные организации», – объясняют на предприятии. 

Накануне днем во дворах на Серебристом прорвало 200-миллиметровую трубу, горячая вода вышла на поверхность. Теплоснабжение было ограничено на время ремонта, горячая вода подавалась как обычно.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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