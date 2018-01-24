На 2-м Муринском горел расселенный дом на 100 квадратах
Пожар на площади сто квадратных метров тушили в Выборгском районе Петербурга рано утром 24 января.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании на 2-м Муринском проспекте, 31, поступила в 04.48.
«В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 100 кв. метров», – рассказали в ведомстве, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.
На месте работали 4 пожарных расчета.
Отметим, что движение транспорта на месте происшествия до сих пор частично перекрыто.