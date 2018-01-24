На 2-м Муринском горел расселенный дом на 100 квадратах

Пожар на площади сто квадратных метров тушили в Выборгском районе Петербурга рано утром 24 января.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании на 2-м Муринском проспекте, 31, поступила в 04.48.

«В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 100 кв. метров», – рассказали в ведомстве, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.

На месте работали 4 пожарных расчета.

Отметим, что движение транспорта на месте происшествия до сих пор частично перекрыто.