Центр экспертиз ЭКОМ: В Генплане исправят «конфликты» будущих дорог и территорий памятников

На публичные слушания по корректировке Генплана Петербурга, котоыре пройдут этой весной, будут внесены обновленные карты, в которых исправят «конфликтные ситуации» между территориями памятников и участками, занимаемыми будущими городскими магистралями.

«Фонтанка» уже писала об этой проблеме, котоаря на протяжении долгого времени никак не решается: если наложить друг на друга несколько слоев Региональной геоинформационной системы (РГИС), то получится, что участки, занимаемые памятниками и объектами культурного наследия (в основном речь идет о парках, но не только них), в десятках мест накладываются на территории, которые в будущем должны занять городские магистрали. Это потенциально опасная ситуация, которая может иметь последствия — снос памятников и урезание территорий парков.

Однако, как рассказал «Фонтанке» 23 января директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, «лед тронулся»: об этом сегодня говорилось на встрече градозащитников и губернатора Полтавченко. «На протяжении нескольких лет КГА отвергал все предложения по корректировке границ магистралей и объектов культурного наследия в Генплане, там, где они вступают в конфликт. Но сейчас, как было сказано, договорились — и есть уже соответствующее поручение — внести эти решения в Генплан в 2018 году. То есть внести уже исправленные варианты. Рассматривать их сначала будет рабочая группа комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам ЗакСау. Далее их должен принять строительный блок Смольного, потом они должны быть рассмотрены на публичных слушаниях по корректировке Генплана и затем утверждены Заксобранием», – пояснил Карпов.

График работы этой рабочей группы уже согласован и подписан главой комиссии ЗакСа Сергеем Никешиным и главой КГА Владимиром Григорьевым. Она должна успеть рассмотреть все до публичных слушаний по корректировке Генплана, которые пройдут в районах города этой весной. Карпов уточнил, что сегодня на встрече были названы 13 таких конфликтных точек.

Как говорит Карпов, Полтавченко также согласился с тем, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) по всем проектам, которые подразумевают строительство искусственных дорожных сооружений, должен будет давать укрупненную финансовую оценку. «Сегодня обсуждали сегодня 13 адресов, но этот алгоритм будет сохраняться и для работы по другим адресам тоже. Так что я считаю, мы договорились до самых важных вещей. До сих пор в КГА заметали эти проблемы под ковер», – заявил эколог.